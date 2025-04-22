СМИ: Выдавший жилищный сертификат семье мигрантов мэр Нижнекамска ушел в отставку

Ранее в местных СМИ разгорелся скандал после того, как в марте 2025 года Муллин подарил жилищный сертификат по программе «Обеспечение жильем молодых семей» уроженцам Таджикистана с четырьмя детьми. Общественность возмутил не только тот факт, что семья мигрантов получила сертификат на жилье вперед тех, кто давно на него претендует, но и род деятельности главы семейства.

По данным местных информагентств, мужчина является предпринимателем, имеет свою школу «Корана», а также в социальных сетях подписан на сообщества, посвященные финансовым пирамидам и криптовалюте, что, по мнению жителей, не может говорить об его бедственном положении.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчёт о ходе проверки по факту проведения мигрантами религиозных обрядов в непредусмотренных для этого местах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



