СМИ: Выдавший жилищный сертификат семье мигрантов мэр Нижнекамска ушел в отставку

Глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин подал в отставку после того, как ранее выдал жилищный сертификат многодетной семье из Таджикистана, сообщил Telegram-канал Readovka.

Уточняется, что Муллин занимал пост главы района 3,5 года. Вопрос о его уходе будет рассмотрен на сессии райсовета.

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Ранее в местных СМИ разгорелся скандал после того, как в марте 2025 года Муллин подарил жилищный сертификат по программе «Обеспечение жильем молодых семей» уроженцам Таджикистана с четырьмя детьми. Общественность возмутил не только тот факт, что семья мигрантов получила сертификат на жилье вперед тех, кто давно на него претендует, но и род деятельности главы семейства.

По данным местных информагентств, мужчина является предпринимателем, имеет свою школу «Корана», а также в социальных сетях подписан на сообщества, посвященные финансовым пирамидам и криптовалюте, что, по мнению жителей, не может говорить об его бедственном положении.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчёт о ходе проверки по факту проведения мигрантами религиозных обрядов в непредусмотренных для этого местах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Спиридонов Олег / Бизнес Online
ТЕГИ:МигрантыМэрТатарстан

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