Минпросвещения предложило увеличить число уроков истории в 5-8 классах

Согласно проекту ведомства, который опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов, предлагается добавить на изучение предмета ещё 136 часов.

«Предлагается увеличить общее число часов, рекомендованных для изучения истории, с 340 часов до 476 часов», - говорится в документе.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в российские школы начал поступать обновлённый учебник истории, в котором исправили главы о репрессированных народах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».