Российский посол уличил США в плохом знании истории

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что в США очень плохо знают мировую историю, особенно российскую. Его слова приводит РИА Новости.

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«Многое из того, что кажется американцам новым, мы сами прекрасно знаем и помним: и историческую правовую принадлежность Украины на уровне "нулевых", и зарождение ее нынешнего образования как независимого государства при пособничестве иностранных спецслужб, и то, как она в свое время расширяла свою территорию, включая Крым, который Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев отдал своей республике в нарушение всех правовых и моральных норм», - сказал Ерхов.

Он также напомнил о событиях последних лет, «когда после государственного переворота 2014 года активизировалась начатая ранее работа по превращению Украины в своеобразную антироссию, то есть в субъект глобального противостояния с Россией, в том числе в военно-политической сфере».

Ранее Минпросвещения поддержало изучение семейной истории в цикле внеурочных занятий «Разговоры о важном», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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