Кравцов: никаких изменений в процедуру ЕГЭ больше не будет
Никаких изменений в порядок и процедуру проведения Единого государственного экзамена в России в 2024 году больше не будет, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.
«Все правила были утверждены в сентябре», – напомнил министр.
Вопрос об изменениях был задан ему после того, как глава правительства РФ Михаил Мишустин во время отчета кабмина в Госдуме объявил, что пересдать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в 2024 году можно будет 4 и 5 июля.
Ранее стало известно, что больше половины старшеклассников считают, что будут пересдавать ЕГЭ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru