Кравцов: никаких изменений в процедуру ЕГЭ больше не будет

Никаких изменений в порядок и процедуру проведения Единого государственного экзамена в России в 2024 году больше не будет, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.

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«Все правила были утверждены в сентябре», – напомнил министр.

Вопрос об изменениях был задан ему после того, как глава правительства РФ Михаил Мишустин во время отчета кабмина в Госдуме объявил, что пересдать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в 2024 году можно будет 4 и 5 июля.

Ранее стало известно, что больше половины старшеклассников считают, что будут пересдавать ЕГЭ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШкольникиМихаил МишустинЕГЭМинпросвет

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