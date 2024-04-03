Кравцов: никаких изменений в процедуру ЕГЭ больше не будет

«Все правила были утверждены в сентябре», – напомнил министр.

Вопрос об изменениях был задан ему после того, как глава правительства РФ Михаил Мишустин во время отчета кабмина в Госдуме объявил, что пересдать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в 2024 году можно будет 4 и 5 июля.

Ранее стало известно, что больше половины старшеклассников считают, что будут пересдавать ЕГЭ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

