Минпросвещения опровергло сведения о проблемах с увольнением земских учителей

Минпросвещения России опровергло информацию о проблемах с увольнением земских учителей в регионах. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Министерство обратило внимание, что в Telegram-каналах появились данные о якобы имеющих место проблемах при увольнении таких педагогов в субъектах РФ.

«Информация не соответствует действительности. В министерстве... подготовили дополнительные рекомендации регионам, которыми необходимо руководствоваться. При возникновении спорных вопросов просьба информировать Минпросвещения РФ», - указали в пресс-службе.

Как отметила замглавы ведомства Ольга Колударова, министерство ведет системную работу по контролю реализации программы «Земский учитель». По ее словам, если педагог отработал необходимые 5 лет, он может покинуть школу и найти другую работу. При этом действия, связанные с отработкой дней, пропущенных в связи с больничными или курсами повышения квалификации, неправомерны. В случае нарушения социальных гарантий и условий реализации программы в регионах педагогам следует обращаться в Минпросвещения.

Ранее министерство определило продолжительность нового учебного года в РФ, он продлится с 1 сентября по 26 мая, пишет RT.

