Минпросвещения опровергло планы постоянной «дистанционки»

Министерство просвещения Российской Федерации не намерено делать дистанционный формат обучения постоянным, заверил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, это временная, вынужденная мера, вызванная объективными обстоятельствами.

Как подчеркнул министр, в России никогда мы не откажутся от традиционной системы образования. Кравцов также рассказал, что уже 12 регионов полностью вернули очную форму обучения в связи с нормализацией эпидемиологической обстановки по коронавиурсу.

Полностью в онлайн формате в России сейчас функционируют только 27 школ, уточнил глава Минпросвещения. Как отмечает РИА ФАН, накануне ведомство предоставило сведения о 49 учебных заведениях, работающих дистанционно.

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ФОТО: pixabay.com
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