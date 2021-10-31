Минпросвещения объяснило закрытие приема в колледжи по 43 профессиям
Прекращение приема в колледжи и техникумы в Российской Федерации по 43 профессиям повлечёт перераспределение компетенций в другие программы профессионального обучения. Такой уточнение распространило министерство просвещения РФ. Там подчеркнули, что непосредственно знания и навыки, заложенные в данные программы, не исчезают.
Всё это включается либо как отдельные блоки в более широкие современные программы подготовки, либо переходят в перечень коротких программ профобучения, которые можно будет освоить в рамках программ среднего профессионального образования.
Уточнение потребовалось после публикации на портале проектов нормативных правовых актов приказа, в соответствии с которым предполагается прекратить прием в колледжи по 43 профессиям с наступлением 2022 года.
В частности, прием прекращается на такие профессии как рекламный агент, контролер банка, младшая медсестра, кок, парикмахер, сборщик обуви, водитель городского электротранспорта и так далее. Как пояснили в Минпросвещения, например, профессии парикмахера будут теперь обучать в рамках специальности «Технологии индустрии красоты».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,5 млн+40 993 / сут.
Умерли
239 тыс.+1 158 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+27 115 / сут.
- Минпросвещения объяснило закрытие приема в колледжи по 43 профессиям
- Типичный завтрак взлетел в цене до максимума за 10 лет
- Отравившиеся в отеле Хургады россияне выписаны из больницы
- МХАТ отменил спектакль с Бузовой из-за плохих продаж
- СК сообщил о подробностях убийства двух девочек в Туве
- Тину Тернер, Jay-Z, Foo Fighters и ещё несколько музыкантов включили в Зал славы рок-н-ролла
- У Запада всегда Россия виновата. Военные эксперты – об активности военных на границе с Украиной
- В России установлен рекорд по числу инфицированных COVID-19 за сутки - почти 41 тысяча
- Россиянин Ян стал временным чемпионом UFC
- В Туве задержан подозреваемый в убийстве двух девочек - сестёр
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru