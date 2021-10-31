Минпросвещения объяснило закрытие приема в колледжи по 43 профессиям

Прекращение приема в колледжи и техникумы в Российской Федерации по 43 профессиям повлечёт перераспределение компетенций в другие программы профессионального обучения. Такой уточнение распространило министерство просвещения РФ. Там подчеркнули, что непосредственно знания и навыки, заложенные в данные программы, не исчезают.

Всё это включается либо как отдельные блоки в более широкие современные программы подготовки, либо переходят в перечень коротких программ профобучения, которые можно будет освоить в рамках программ среднего профессионального образования.