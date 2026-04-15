Кравцов: Планов изменять сроки обучения в школах нет

Министерство просвещения России не планирует менять срок обучения в школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью «Вестям».

Министр назвал 11-летний срок обучения оптимальным.

«Здесь нет никаких планов изменять этот срок», - отметил Кравцов.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения заявили, что действующая в России 11-летняя модель школьного образования эффективна и отвечает потребностям учащихся.

Фото: t.me/minprosrf
