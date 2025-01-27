Минпросвещения: Не менее 30% выпускников колледжей решают поступать в вуз

Не менее 30% учащихся в колледжах решают продолжить учебу и поступают в университеты, рассказал директор департамента государственной политики в СПО и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин в ходе круглого стола в Госдуме.

По его словам, в абсолютном большинстве эти ребята совмещают учебу и работу. Вместе с тем Неумывакин отметил, что порядка 6,8% выпускников колледжей, которые поступили в вуз, учатся на очном отделении и не работают.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в колледжах и вузах России учатся свыше восьми миллионов студентов.

Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в разговоре с НСН заявил, что необходимость сдавать ЕГЭ при поступлении в вузы после получения среднего профессионального образования ограничит возможность продолжать обучение для половины молодых людей, передает «Радиоточка НСН».

