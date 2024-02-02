Минпросвещения: на уроках труда не будет деления групп по половому признаку

На уроках труда в российских школах, которые возвратят в школьную программу с 1 сентября 2024 года, не будет разделения классов на группы по половому признаку, заявила замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева, передает «Интерфакс».

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По её словам, было решено отказаться от разделения учащихся по половому признаку, чтобы не ущемлять права тех, кто захочет учиться на другом модуле.

«В случае, если есть потребность, чтобы научились готовить или обрабатывать продукты питания, знать, как строится рацион, и мальчики тоже, то такая возможность должна у них быть», - отметила замминистра.

Она подчеркнула, что теперь сама школа вместе с родительским сообществом вправе распределять учащихся в группы.

Ранее заслуженный учитель РФ Евгения Ямбург назвал глупостью гендерное разделение уроков труда, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru
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