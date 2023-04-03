Минпросвещения: изменений в ЕГЭ-2023 не будет
3 апреля 202322:34
В этом году никаких изменений в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) не будет, заявила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.
Сообщение опубликовано на официальной странице Министерства просвещения России в социальной сети «ВКонтакте».
«В ЕГЭ-2023 никаких изменений не будет», - сказано в публикации.
Школьник из Саранска Алексей Зюков во время подготовки к ЕГЭ исправил ошибку в «Русском орфографическом словаре» института РАН. Опечатку впервые допустили в издании от 1999 года, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru