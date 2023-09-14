Минпромторг закупит для чиновников автомобили Lada Aura
Минпромторг России намерен закупить автомобили Lada Aura для нужд чиновников, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В министерстве отметили, что вопрос закупки автомобилей Lada уже прорабатывается. Подразделениям ведомства поставили задачу учитывать возможности «Автоваза» по поставкам автомобилей.
В ведомстве уточнили, что запуск производства Lada Aura запланирован на второе полугодие 2024 года.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что цепочка перехода чиновников на российские автомобили уже выстроена, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru