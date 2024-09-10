Минпромторг внес в перечень товаров для параллельного импорта запчасти для Kia

Минпромторг РФ дополнил перечень товаров для параллельного импорта автокомпонентами для автомобилей южнокорейских брендов Kia и Hyundai, передает РИА Новости.

До этого по параллельному импорту в Россию можно было ввозить только автомобили Kia. Теперь в перечень включены и запчасти к ним, а список запчастей для Hyundai ведомство расширило.

В целом министерство промышленности и торговли выступает за продление действия в России механизма параллельного импорта на 2025 год, заявил глава ведомства Антон Алиханов.

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Также Минпромторг подготовил поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», которые узаконят использование подержанных запчастей для ремонта автомобилей.

Минпромторгу следовало бы расширить список автодеталей, которые нельзя применять для вторичного использования, сказал директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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