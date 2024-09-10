Минпромторг внес в перечень товаров для параллельного импорта запчасти для Kia

Минпромторг РФ дополнил перечень товаров для параллельного импорта автокомпонентами для автомобилей южнокорейских брендов Kia и Hyundai, передает РИА Новости.

До этого по параллельному импорту в Россию можно было ввозить только автомобили Kia. Теперь в перечень включены и запчасти к ним, а список запчастей для Hyundai ведомство расширило.

В целом министерство промышленности и торговли выступает за продление действия в России механизма параллельного импорта на 2025 год, заявил глава ведомства Антон Алиханов.