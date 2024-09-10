Минпромторг внес в перечень товаров для параллельного импорта запчасти для Kia
Минпромторг РФ дополнил перечень товаров для параллельного импорта автокомпонентами для автомобилей южнокорейских брендов Kia и Hyundai, передает РИА Новости.
До этого по параллельному импорту в Россию можно было ввозить только автомобили Kia. Теперь в перечень включены и запчасти к ним, а список запчастей для Hyundai ведомство расширило.
В целом министерство промышленности и торговли выступает за продление действия в России механизма параллельного импорта на 2025 год, заявил глава ведомства Антон Алиханов.
Также Минпромторг подготовил поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», которые узаконят использование подержанных запчастей для ремонта автомобилей.
Минпромторгу следовало бы расширить список автодеталей, которые нельзя применять для вторичного использования, сказал директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Удары ВСУ по жилым кварталам нельзя ассоциировать с военными действиями
- Минпромторг внес в перечень товаров для параллельного импорта запчасти для Kia
- В мессенджере Telegram снова произошел сбой
- Роспотребнадзор: Более 6,5 млн россиян сделали прививки от гриппа
- «От 113 тысяч рублей»: Магазины открыли предзаказ на iPhone 16 в России
- Шойгу: Турция призвала не наносить удары по атомным объектам, Украина отказалась
- Три человека пострадали в Голой Пристани Херсонской области из-за обстрела ВСУ
- Умер композитор Григорий Ауэрбах
- В Москве впервые вручили премию мира имени Л.Н. Толстого
- Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в России на 20% за неделю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru