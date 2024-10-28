Минпромторг: В России запасены сотни тысяч холодильников
В России запасены сотни тысяч холодильников, потребители не столкнутся с дефицитом на фоне новых требований к завозной технике, сообщили в Минпромторге, передает РИА Новости.
Также в ведомстве отметили, что на рынке растет доля продукции отечественных производителей. Так, за год этот показатель вырос с 50 до 60%.
До этого Минприроды ввело новые требования к ввозу в Россию продукции с хладагентами, которые используются в кондиционерах и холодильном оборудовании, на этом фоне участники рынка бытовой техники и электроники предупредили о возможных проблемах с поставками продукции.
В начале месяца министерство объявило о новых правилах ввоза продукции с хладагентами, теперь разрешительный порядок требуется в отношении как моновеществ, так и смесей. Как отметили в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), Минприроды изменило порядок ввоза неожиданно для рынка, введя ограничения для продукции, которую можно было импортировать свободно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru