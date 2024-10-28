Минпромторг: В России запасены сотни тысяч холодильников

В России запасены сотни тысяч холодильников, потребители не столкнутся с дефицитом на фоне новых требований к завозной технике, сообщили в Минпромторге, передает РИА Новости.

Также в ведомстве отметили, что на рынке растет доля продукции отечественных производителей. Так, за год этот показатель вырос с 50 до 60%.