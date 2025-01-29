Минпромторг скорректировал список автомобилей для льготного кредитования

Также в министерстве напомнили, что по условиям программы воспользоваться льготным автокредитом можно при покупке автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и стоимостью не более двух млн рублей, с уровнем локализации не менее 2000 баллов.

«На сегодняшний день это все модели LADA, ВИС, УАЗ, «Москвич 3», ГАЗ (полной массой до 3,5 т)», - подчеркнули в Минпромторге.

Также корректировки коснулись электромобилей и последовательных гибридов, которые собираются в России. В списке остались «Москвич 3е», «Амберавто А5» и Evolute, к которым присоединились китайские Voyah Dream и Voyah Free.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские чиновники и сотрудники госкомпаний должны пересесть на отечественные автомобили, сообщает RT.

