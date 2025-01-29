Минпромторг скорректировал список автомобилей для льготного кредитования
Минпромторг РФ скорректировал список автомобилей для льготного кредитования. В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что из него пропали модели марки Haval и вошёл кроссовер «Москвич 3».
Также в министерстве напомнили, что по условиям программы воспользоваться льготным автокредитом можно при покупке автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и стоимостью не более двух млн рублей, с уровнем локализации не менее 2000 баллов.
«На сегодняшний день это все модели LADA, ВИС, УАЗ, «Москвич 3», ГАЗ (полной массой до 3,5 т)», - подчеркнули в Минпромторге.
Также корректировки коснулись электромобилей и последовательных гибридов, которые собираются в России. В списке остались «Москвич 3е», «Амберавто А5» и Evolute, к которым присоединились китайские Voyah Dream и Voyah Free.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские чиновники и сотрудники госкомпаний должны пересесть на отечественные автомобили, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru