Минсельхоз предложил запретить на 6 месяцев экспорт отдельных видов мяса птицы

Министерство считает необходимым установить ограничения «в целях сдерживания роста потребительских цен» и «недопущения дефицита». При этом Минсельхоз не уточняет, какой продукции будет касаться временный запрет.

Ранее президент Владимир Путин в беседе с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым поинтересовался причинами роста цен на курятину на 27% с начала года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, глава государства призвал правительство вовремя реагировать на повышение цен, в частности, на мясо птиц.

