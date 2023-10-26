Минсельхоз предложил запретить на 6 месяцев экспорт отдельных видов мяса птицы
Минсельхоз России предложил запретить на полгода вывоз из страны отдельных видов мяса птицы. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Министерство считает необходимым установить ограничения «в целях сдерживания роста потребительских цен» и «недопущения дефицита». При этом Минсельхоз не уточняет, какой продукции будет касаться временный запрет.
Ранее президент Владимир Путин в беседе с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым поинтересовался причинами роста цен на курятину на 27% с начала года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, глава государства призвал правительство вовремя реагировать на повышение цен, в частности, на мясо птиц.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru