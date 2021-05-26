Минпромторг: Россия готова к сотрудничеству с Tesla по электромобилям

Россия готова к сотрудничеству с компанией Tesla по электромобилям. Как сообщают «Аргументы и факты», об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. При этом, он подчеркнул, что сотрудничество возможно при условии локализации технологий и создания добавленной стоимости в России.

«Поэтому, если господин Маск будет взаимодействовать с нами в плане обмена технологиями и создания добавленной стоимости - почему бы и нет? Мы готовы к такому сотрудничеству», - отметил министр.