Минпромторг: Россия готова к сотрудничеству с Tesla по электромобилям

Россия готова к сотрудничеству с компанией Tesla по электромобилям. Как сообщают «Аргументы и факты», об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. При этом, он подчеркнул, что сотрудничество возможно при условии локализации технологий и создания добавленной стоимости в России.

«Поэтому, если господин Маск будет взаимодействовать с нами в плане обмена технологиями и создания добавленной стоимости - почему бы и нет? Мы готовы к такому сотрудничеству», - отметил министр.

Рогозин назвал Маска космическим капиталистом

Напомним, ранее на российском марафоне «Новое знание» американский предприниматель заявил об официальном появлении автомобилей Tesla в России и странах СНГ. Маск отметил, что корпорация рассматривает Россию как место для размещения заводов по производству электромобилей. Он добавил, что Tesla также близки к присутствию в Казахстане и соседних государствах.

Илон Маск подчеркнул, что нуждается в россиянах, которые поддерживают его дело. Бизнесмен также предположил, что через 50 лет станут возможны космические путешествия и исследования ДНК, сообщает телеканал «360».



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ФОТО: Tesla Motors
ТЕГИ:Денис МантуровЭлектромобилиМинпромторгИлон Маск
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