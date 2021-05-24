Рогозин назвал Маска космическим капиталистом

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал основателя компании SpaceX Илона Маска космическим капиталистов, которых в России нет. Об этом он заявил на конференции Startup Village.

Глава госкорпорации подчеркнул, что в России есть талантливые инженеры, конструкторы и молодые разработчики. Именно на них общество делает ставку, именно их страна тоже должна знать.