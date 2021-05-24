Рогозин назвал Маска космическим капиталистом

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал основателя компании SpaceX Илона Маска космическим капиталистов, которых в России нет. Об этом он заявил на конференции Startup Village.

Глава госкорпорации подчеркнул, что в России есть талантливые инженеры, конструкторы и молодые разработчики. Именно на них общество делает ставку, именно их страна тоже должна знать.

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Рогозин выразил уважение деятельности Маска, а вот выступление главы SpaceX и Tesla перед российскими студентами на марафоне «Новое знание» назвал несодержательным.

Ранее сообщалось, что онлайн-трансляцию просветительского марафона «Новое Знание» посмотрели более 40 миллионов человек. К открытым урокам подключились более 300 вузов и 20 тысяч школ.

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Фото: Глеб Щелкунов / "Коммерсантъ"
ТЕГИ:Илон МаскДмитрий РогозинРоскосмос
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