Рогозин назвал Маска космическим капиталистом
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал основателя компании SpaceX Илона Маска космическим капиталистов, которых в России нет. Об этом он заявил на конференции Startup Village.
Глава госкорпорации подчеркнул, что в России есть талантливые инженеры, конструкторы и молодые разработчики. Именно на них общество делает ставку, именно их страна тоже должна знать.
Рогозин выразил уважение деятельности Маска, а вот выступление главы SpaceX и Tesla перед российскими студентами на марафоне «Новое знание» назвал несодержательным.
Ранее сообщалось, что онлайн-трансляцию просветительского марафона «Новое Знание» посмотрели более 40 миллионов человек. К открытым урокам подключились более 300 вузов и 20 тысяч школ.
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