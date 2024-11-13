Минпромторг рекомендовал LADA Aura и XCITE для госслужащих

Минпромторг обновил перечень автомобилей, рекомендованных для использования госслужащими, добавив в него LADA Aura и XCITE X-Cross 8. Об этом сообщили в ведомстве.

Список автомобилей для служебного использования государственными и муниципальными служащими теперь включает 14 брендов и более 40 моделей.