Минпромторг рекомендовал LADA Aura и XCITE для госслужащих

Минпромторг обновил перечень автомобилей, рекомендованных для использования госслужащими, добавив в него LADA Aura и XCITE X-Cross 8. Об этом сообщили в ведомстве.

Список автомобилей для служебного использования государственными и муниципальными служащими теперь включает 14 брендов и более 40 моделей.

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Как уточнили в министерстве, в перечень входят только автомобили с российским VIN-номером, выпускаемые на территории России в рамках инвестиционных соглашений, с выполнением требований по локализации производства.

Кроме новых моделей LADA и XCITE, в список включены машины брендов Evolute, Haval, AURUS и других, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/SamarOblast
ТЕГИ:МинпромторгГосслужащиеАвтомобили

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