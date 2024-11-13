Минпромторг рекомендовал LADA Aura и XCITE для госслужащих
Минпромторг обновил перечень автомобилей, рекомендованных для использования госслужащими, добавив в него LADA Aura и XCITE X-Cross 8. Об этом сообщили в ведомстве.
Список автомобилей для служебного использования государственными и муниципальными служащими теперь включает 14 брендов и более 40 моделей.
Как уточнили в министерстве, в перечень входят только автомобили с российским VIN-номером, выпускаемые на территории России в рамках инвестиционных соглашений, с выполнением требований по локализации производства.
Кроме новых моделей LADA и XCITE, в список включены машины брендов Evolute, Haval, AURUS и других, передает «Радиоточка НСН».
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