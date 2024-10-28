СМИ: Управделами президента заказало 300 Lada Aura для обслуживания госслужащих
Первую партию из 300 серийных автомобилей Lada Aura отправят государственному заказчику в ближайшее время, сообщает Avtograd.
Так, осуществляет закупку машин Управделами президента. Отмечается, что все автомобили партии пройдут особо строгий контроль. Комплектация будущих машин госслужащих не уточняется.
Председатели комитетов Госдумы пересядут на автомобили Lada Aura, сообщил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, машины будут предоставлены парламентариям уже до конца года. Также отмечается, что руководители фракций и вице-спикеры Госдумы будут теперь использовать отечественные автомобили Aurus.
Цена на новые бизнес-седаны Lada Aura, к серийному производству которых готовится АвтоВАЗ, превысит 3 млн руб., рассказал в интервью РБК президент компании Максим Соколов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru