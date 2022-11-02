Минпромторг разрешил параллельный импорт продукции американских кинокомпаний

Минпромторг внес в перечень для паралелльного импорта продукцию Marvel, Disney Pixar и DC Comics. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«По параллельному импорту теперь можно будет поставлять продукцию с торговыми марками Marvel, Disney Pixar, DC Comics и др.», — говорится в заявлении.

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Перечень дополнили также брендами автомобильных запасных частей, продукцией химической промышленности, игрушками и другими товарами.

Ранее Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя в РФ, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ИмпортСШАКинопрокатКиноМинпромторг
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