Минпромторг прокомментировал траты российских чиновников в загранкомандировках

В Минпромторге прокомментировали сведения о тратах российских чиновников в зарубежных командировках, появившиеся в прессе. Напомним, ранее Transparency International провела анализ данных Минпромторга, опубликованных ведомством на сайте государственных закупок, и пришло к выводу, что на проживание чиновников в зарубежных отелях 2016-2017 годах было потрачено как минимум 19,3 миллионов рублей.

Проверки командировочных расходов за соответствующий год осуществлялись Счётной палатой, сообщили в ведомстве. Также там отметили, что все расходы на поездки за рубеж согласуются ещё при составлении бюджета. Кроме того, согласуется и порядок командирования, и нормативы возмещения расходов.

Напомним, согласно расследованию Transparency International ночь пребывания главы Минпромторга Дениса Мантурова в Индонезии обошлась бюджету в 218 тысяч рублей, отмечает Ura.ru. В эфире НСН глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заверил: подобные «разоблачения» нужно тщательно перепроверить, прежде чем публиковать.

