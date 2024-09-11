Минпромторг призвал торговые сети убрать с полок «неправильный мед»

Роскачество ранее провело исследование меда 16 собственных торговых марок крупнейших розничных сетей и недорогого меда в сетевом ретейле и выяснило, что продукция ни одной из исследованных торговых марок не соответствует обязательным требованиям законодательства, так как имеет признаки фальсификации.

С урожаем меда в России проблем нет, но до массового потребителя доходит «дешевый продукт» с химическими добавками, доля фальсификата на рынке перевалила за 50%, заявил председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин «Радиоточке НСН».

