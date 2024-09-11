Минпромторг призвал торговые сети убрать с полок «неправильный мед»
Минпромторг рекомендовал российским сетям усилить контроль за медом на фоне недавних проверок, которые выявили большую долю "неправильной" продукции на рынке.
С сентября в России вступил в силу закон, ужесточающий требования к качеству продукции пчеловодов. Министерство направило письмо ретейлерам с просьбой проинформировать поставщиков, что их продукция должна соответствовать ГОСТу. Специалисты отмечают, что мед с нарушениями продают даже на ярмарках, куда приезжают мастера из разных районов. Пока "ограничения" носят рекомендательный характер для производителей, а также для точек сбыта.
Роскачество ранее провело исследование меда 16 собственных торговых марок крупнейших розничных сетей и недорогого меда в сетевом ретейле и выяснило, что продукция ни одной из исследованных торговых марок не соответствует обязательным требованиям законодательства, так как имеет признаки фальсификации.
С урожаем меда в России проблем нет, но до массового потребителя доходит «дешевый продукт» с химическими добавками, доля фальсификата на рынке перевалила за 50%, заявил председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин «Радиоточке НСН».
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- Минпромторг призвал торговые сети убрать с полок «неправильный мед»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru