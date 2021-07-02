Минпромторг призвал металлургов поделиться кислородом с больницами

Первый замминистра промышленности Василий Осьмаков попросил металлургические компании России сократить потребление технического кислорода, чтобы можно было увеличить его поставки в больницы, сообщает РБК со ссылкой на свой источники.

Отмечается, что мера связана с ростом числа заболевших и растущей потребности пациентов к кислороде. На данный момент известно, что компании должны будут предоставить информацию об уровне производства и потребления кислорода.