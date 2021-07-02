Минпромторг призвал металлургов поделиться кислородом с больницами

Первый замминистра промышленности Василий Осьмаков попросил металлургические компании России сократить потребление технического кислорода, чтобы можно было увеличить его поставки в больницы, сообщает РБК со ссылкой на свой источники.

Отмечается, что мера связана с ростом числа заболевших и растущей потребности пациентов к кислороде. На данный момент известно, что компании должны будут предоставить информацию об уровне производства и потребления кислорода.

«Нелепые аргументы». Экономист назвал абсурдом заявления металлургов против пошлин

Напомним, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к Минпромторгу с поручением не допустить дефицита кислорода в больницах и принять все возможные меры.

Ранее экономист Василий Колташов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал абсурдом заявления металлургов против введения экспортных пошлин.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
ТЕГИ:Минпромторг
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