Минпромторг предложил оснащать все авто системами пассивной безопасности

Так, с 1 декабря все выпускаемые в России авто должны оборудоваться ABS, с февраля — соответствовать экологическому классу от «3», а с 2025 года — оснащаться системами пассивной безопасности.

Проект также предлагает ввести эти же правила на автомобили, которые были сделаны в Белоруссии и привезены в Россию.

Ранее китайская компания Sinomach Automobile презентовала в России новый внедорожник Paladin, построенный на базе Nissan Pathfinder, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

