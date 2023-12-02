Минпромторг предложил оснащать все авто системами пассивной безопасности
Минпромторг России подготовил проект изменений в постановление Правительства РФ, включающий в себя дополнительные требования к оснащению пассивной безопасности автомобилей, пишут «Известия».
Так, с 1 декабря все выпускаемые в России авто должны оборудоваться ABS, с февраля — соответствовать экологическому классу от «3», а с 2025 года — оснащаться системами пассивной безопасности.
Проект также предлагает ввести эти же правила на автомобили, которые были сделаны в Белоруссии и привезены в Россию.
Ранее китайская компания Sinomach Automobile презентовала в России новый внедорожник Paladin, построенный на базе Nissan Pathfinder, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru