Минпромторг не будет вводить QR-коды для прохода в магазин

Евтухов отметил, что это может вызвать раздражение у людей. По его словам, будет сложно справиться с потоком людей в магазинах. Евтухов подчеркнул, что не хочет введения системы QR-кодов в сфере непродуктовой торговли и что население скоро сформирует коллективный иммунитет.

Однако источники РБК подтвердили, что правительство обсуждает расширение системы QR-кодов. Решение пока не принято, но планируется, что меры будут веерными. По словам собеседника издания, через несколько месяцев QR-коды могут появиться и в транспорте.

