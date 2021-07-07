Минпромторг не будет вводить QR-коды для прохода в магазин
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал в интервью «Известиям», что в ведомстве не рассматривают введение QR-кодов в сфере торговли в Москве.
Евтухов отметил, что это может вызвать раздражение у людей. По его словам, будет сложно справиться с потоком людей в магазинах. Евтухов подчеркнул, что не хочет введения системы QR-кодов в сфере непродуктовой торговли и что население скоро сформирует коллективный иммунитет.
Однако источники РБК подтвердили, что правительство обсуждает расширение системы QR-кодов. Решение пока не принято, но планируется, что меры будут веерными. По словам собеседника издания, через несколько месяцев QR-коды могут появиться и в транспорте.
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