Минпромторг назвал Wildberries каналом сбыта контрафакта

В Минпромторге обвинили маркетплейс Wildberries в продаже контрафакта. Выявлены случаи торговли рецептурными препаратами, биологически-активными добавками и обувью, сообщает РИА Новости.

«Компания действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы потребителей», - сказал директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.

В ведомство также поступают жалобы и от представителей профессиональных сообществ. Свои претензии уже направили члены российского Союза кожевников. Владислав Заславский отметил, что с компанией уже проведены переговоры.

«Wildberries готова создать автоматическую систему для пресечения выхода контрафакта и фальсификата на площадку, а также проводить мониторинг продукции», - уточнил Заславский.

Ранее СМИ сообщали, что российские маркетплейсы начали ввоз товаров в рамках параллельного импорта. Таким образом компании хотят наладить продажу брендов, временно или окончательно ушедших их страны.



