Минпромторг назвал Wildberries каналом сбыта контрафакта
В Минпромторге обвинили маркетплейс Wildberries в продаже контрафакта. Выявлены случаи торговли рецептурными препаратами, биологически-активными добавками и обувью, сообщает РИА Новости.
«Компания действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы потребителей», - сказал директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.
В ведомство также поступают жалобы и от представителей профессиональных сообществ. Свои претензии уже направили члены российского Союза кожевников. Владислав Заславский отметил, что с компанией уже проведены переговоры.
«Wildberries готова создать автоматическую систему для пресечения выхода контрафакта и фальсификата на площадку, а также проводить мониторинг продукции», - уточнил Заславский.
Ранее СМИ сообщали, что российские маркетплейсы начали ввоз товаров в рамках параллельного импорта. Таким образом компании хотят наладить продажу брендов, временно или окончательно ушедших их страны.
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