Минпромторг намерен повысить налог на старые автомобили
Минпромторг направит в Минтранс предложение о повышении налога на старые автомобили. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе ведомства агентству пояснили, что инициатива касается коммерческого транспорта, соответствующему экологическому стандарту Евро-3 и ниже.
По словам представителя Минпромторга, цель предложения в том, чтобы повысить привлекательность новых экологичных машин для сокращения ущерба, наносимого окружающей среде.
Машин, которые соответствуют экологическому классу 3 и ниже, более 3 млн, уточняет ОТР.
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