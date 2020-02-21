Минпромторг намерен повысить налог на старые автомобили

21 февраля 202000:57

Минпромторг направит в Минтранс предложение о повышении налога на старые автомобили. Об этом сообщает ТАСС.

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В пресс-службе ведомства агентству пояснили, что инициатива касается коммерческого транспорта, соответствующему экологическому стандарту Евро-3 и ниже.

По словам представителя Минпромторга, цель предложения в том, чтобы повысить привлекательность новых экологичных машин для сокращения ущерба, наносимого окружающей среде.

Машин, которые соответствуют экологическому классу 3 и ниже, более 3 млн, уточняет ОТР.


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ФОТО: pixabay.com
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