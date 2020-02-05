Автоэксперт вступился за «шипы»

«Однозначно разбиваются дороги. В условиях такой зимы, как эта, шипы – это очень плохо, шумно и на обычной дороги не добавляют управляемости. При этом надо понимать, что при такой неустойчивой погоде как в России, шипы зимой - часто спасение людей, которые хотя бы иногда выезжают за город. Но я не вижу целесообразным каким-то образом ограничивать использование шипов, хотя сам их не люблю. Шипованная резина на скользкой дороге – это очень здорово для безопасности», - отметил он.

Противники «шипов», в частности, замглавы департамента ЖКХ Москвы Владимир Островский заявил, что из-за массового использования шипов московские дорожники вынуждены менять покрытие каждые три года. При этом, по мнению депутата, необходимости в шипованной резине в столице нет. «Вы видите, как город убирается, все чистенько. А во влажную погоду износ от шипов только увеличивается», – сказал он.

