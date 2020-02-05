Автоэксперт вступился за «шипы»
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН отреагировал на предложение депутатов Госдумы ввести ограничение скорости движения для авто с шипованной резиной.
Депутаты Госдумы обсуждают вопрос ограничения скорости для автомобилей, «переобутых» в шипованную резину, а также введение штрафов за неправильную эксплуатацию сезонных шин. Такими мерами депутаты предлагают снизить ущерб, наносимый дорожному покрытию. В частности, парламентарии предлагают снова обязать водителей наклеивать знак «Шипы» на автомобили (это требование было отменено в 2018 году – НСН), чтобы автоматические камеры могли распознавать эти машины.
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН выступил в защиту шипованной резины. По его словам, они усиливают безопасность на скользкой дороге, хоть и добавляют шума при движении.
«Однозначно разбиваются дороги. В условиях такой зимы, как эта, шипы – это очень плохо, шумно и на обычной дороги не добавляют управляемости. При этом надо понимать, что при такой неустойчивой погоде как в России, шипы зимой - часто спасение людей, которые хотя бы иногда выезжают за город. Но я не вижу целесообразным каким-то образом ограничивать использование шипов, хотя сам их не люблю. Шипованная резина на скользкой дороге – это очень здорово для безопасности», - отметил он.
Противники «шипов», в частности, замглавы департамента ЖКХ Москвы Владимир Островский заявил, что из-за массового использования шипов московские дорожники вынуждены менять покрытие каждые три года. При этом, по мнению депутата, необходимости в шипованной резине в столице нет. «Вы видите, как город убирается, все чистенько. А во влажную погоду износ от шипов только увеличивается», – сказал он.
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