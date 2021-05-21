Минпромторг готов обсуждать с Илоном Маском строительство завода Tesla в РФ

В сообщении отмечается, что в России разработаны государственные меры поддержки для локализованных производителей. Ведомство также пригласило Маска в Россию для обсуждения деталей. "Приезжайте, обсудим", - написано в тексте сообщения министерства.

Во время просветительского марафона "Новое знание" глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал о планах Tesla по выходу на российский рынок. Он также отметил, что заводы Tesla могут открыться на территории РФ. Несколько регионов России уже предложили Маску сотрудничество для организации производства на их территории.

