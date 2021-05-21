Минпромторг готов обсуждать с Илоном Маском строительство завода Tesla в РФ

Минпромторг готов провести встречу с американским предпринимателем Илоном Маском для обсуждения строительства завода Tesla на территории России. Об этом ведомство сообщило в своем аккаунте в Twitter.

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В сообщении отмечается, что в России разработаны государственные меры поддержки для локализованных производителей. Ведомство также пригласило Маска в Россию для обсуждения деталей. "Приезжайте, обсудим", - написано в тексте сообщения министерства.

Во время просветительского марафона "Новое знание" глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал о планах Tesla по выходу на российский рынок. Он также отметил, что заводы Tesla могут открыться на территории РФ. Несколько регионов России уже предложили Маску сотрудничество для организации производства на их территории.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаводИлон МаскМинпромторг
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