Минприроды РФ опровергло заявления о дефиците товаров из-за мусорной реформы
Министерство природных ресурсов и экологии РФ призвало ритейлеров не пугать россиян пустыми полками из-за введения обязательного сбора за утилизацию выпущенных товаров и упаковки, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что данная мера не приведет к дефициту товаров в российских магазинах. В министерстве напомнили, что ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует в России уже более четырёх лет.
«Заявление о якобы рисках похожи на манипуляции, связаные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства», - отметили в Минприроды.
Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупнейшие российские торговые сети, заявили, что из-за мусорной реформы производители могут уйти в «серую» зону, что станет причиной пустых полок в магазинах, сообщает RT.
В частности, в АКОРТ выступили против законопроекта Минприроды об ответственности за утилизацию товаров и их упаковки, который предполагает запрет на продажу товаров, не включенных в реестр в рамках системы учёта доходов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+0 / сут.
Умерли
149 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+0 / сут.
- Путин выразил соболезнования президенту Ирака в связи с терактом в Багдаде
- СМИ: На временного президента Мали напали с ножом
- СМИ: Mastercard может закрыть бренд Maestro
- СМИ: сбившую троих детей 18-летнюю москвичку поместят под особое наблюдение
- Поклонская заявила о готовности снова стать прокурором Крыма
- Минприроды РФ опровергло заявления о дефиците товаров из-за мусорной реформы
- Международный олимпийский комитет признал самбо
- IT-компаниям без представительства в России заблокируют платежи
- В России прошли испытания новой зенитной ракетной системы С-500
- В России за сутки выявили 23 770 новых случаев COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru