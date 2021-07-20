Минприроды РФ опровергло заявления о дефиците товаров из-за мусорной реформы

Министерство природных ресурсов и экологии РФ призвало ритейлеров не пугать россиян пустыми полками из-за введения обязательного сбора за утилизацию выпущенных товаров и упаковки, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что данная мера не приведет к дефициту товаров в российских магазинах. В министерстве напомнили, что ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует в России уже более четырёх лет.

«Заявление о якобы рисках похожи на манипуляции, связаные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства», - отметили в Минприроды.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупнейшие российские торговые сети, заявили, что из-за мусорной реформы производители могут уйти в «серую» зону, что станет причиной пустых полок в магазинах, сообщает RT.

В частности, в АКОРТ выступили против законопроекта Минприроды об ответственности за утилизацию товаров и их упаковки, который предполагает запрет на продажу товаров, не включенных в реестр в рамках системы учёта доходов.

