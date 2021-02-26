Минприроды предложило рекультивировать полигоны за счет повышения тарифов на вывоз мусора

Минприроды предложило увеличить тариф на вывоз мусора, чтобы в эту сумму были заложены средства на рекультивацию полигонов. Об это пишет РБК.

По оценкам ведомства, тарифная надбавка составит 32 рубля в год на человека. Расчет опирается на средние накопления твердых коммунальных отходов, что составляет 2,53 куб. м на человека в год.

Владельцев полигонов обяжут оплачивать их рекультивацию

Как сообщает директор департамента финансового обеспечения Минприроды Роман Земцов, такая надбавка не критична для россиян. Федеральная антимонопольная служба одобрила предложения, однако оно еще не согласовано с другими министерствами.




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ФОТО: С. Сулима
ТЕГИ:МинприродыПереработка Мусора
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