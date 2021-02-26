Минприроды предложило рекультивировать полигоны за счет повышения тарифов на вывоз мусора
Минприроды предложило увеличить тариф на вывоз мусора, чтобы в эту сумму были заложены средства на рекультивацию полигонов. Об это пишет РБК.
По оценкам ведомства, тарифная надбавка составит 32 рубля в год на человека. Расчет опирается на средние накопления твердых коммунальных отходов, что составляет 2,53 куб. м на человека в год.
Как сообщает директор департамента финансового обеспечения Минприроды Роман Земцов, такая надбавка не критична для россиян. Федеральная антимонопольная служба одобрила предложения, однако оно еще не согласовано с другими министерствами.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 198 / сут.
Умерли
84 876+446 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+16 102 / сут.
- Минприроды предложило рекультивировать полигоны за счет повышения тарифов на вывоз мусора
- Обвиняемый в многомиллионном хищении доктор Блюм задержан в Испании
- Новый худрук вступил в должность в «Гоголь-центре»
- Гособвинение просит заменить статью полицейским, не предотвратившим убийство, на более тяжкую
- Новые обыски прошли в Среднеуральском монастыре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru