Минприроды предложило рекультивировать полигоны за счет повышения тарифов на вывоз мусора

Минприроды предложило увеличить тариф на вывоз мусора, чтобы в эту сумму были заложены средства на рекультивацию полигонов. Об это пишет РБК.

По оценкам ведомства, тарифная надбавка составит 32 рубля в год на человека. Расчет опирается на средние накопления твердых коммунальных отходов, что составляет 2,53 куб. м на человека в год.