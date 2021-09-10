Минприроды обновило список городов с самым грязным воздухом

В Минприроды составили обновленный список городов с самым грязным воздухом. В представленном ведомством докладе «О состоянии и об охране окружающей среды РФ» по тогам 2020 года в нем фигурируют шесть городов в Иркутской области (Вихоревка, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов); три города в Красноярском крае (Канск, Минусинск и Норильск), а также столица Тувы – Кызыл, город Селенгинск в Бурятии и столица этой республики Улан-Удэ, а также Чита и Южно-Сахалинск. Примечательно, что в новичках рейтинга – Канск и Вихоревка.

Отмечается, что Вихоревка опала в список после того, как там начались измерения содержания бензопиренов в воздухе, а в Канске этой зимой – по сравнению с 2019 годом – на 40% увеличились выбросы твердых веществ и оксида углерода, пишет РИА Новости.

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А ранее Росгидромет назвал регионы РФ с самыми высокими климатическими рисками. По оценкам экспертов, самые ощутимые в России последствия изменения климата ожидают Крым, Ставропольский край, Курскую и Воронежскую область. Об этом рассказала директор Института глобального климата и экологии имени Израэля Росгидромета Анна Романовская.

Она подчеркнула, что этим регионам необходимы программы адаптации экономики. Больше всего изменений климата наблюдается в Крыму. Этот регион занимает первое место в плане климатических рисков, заявила Романовская. Она пояснила, что здесь растет температура, становится больше осадков, кроме того, увеличилось количество опасных явлений и засух.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЭкологияМинприроды
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