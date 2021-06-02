Минприроды: для «генеральной экологической уборки» в России потребуется 1 трлн рублей
Более 1 триллиона рублей потребуется России для реализации проекта по «генеральной уборке» окружающей среды. Об этом в интервью изданию «Известия» сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.
По его словам, до 2024 года будет выделено 17 миллиардов рублей на ликвидацию 500 скважин и подъем 79 затонувших судов. В целом на реализацию проекта потребуется 1 триллион рублей.
Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила о планах создания реестра свалок, заброшенных предприятий и затонувших кораблей, что станет первым шагом проведения генеральной уборки.
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