Минприроды: для «генеральной экологической уборки» в России потребуется 1 трлн рублей

Более 1 триллиона рублей потребуется России для реализации проекта по «генеральной уборке» окружающей среды. Об этом в интервью изданию «Известия» сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

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По его словам, до 2024 года будет выделено 17 миллиардов рублей на ликвидацию 500 скважин и подъем 79 затонувших судов. В целом на реализацию проекта потребуется 1 триллион рублей.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила о планах создания реестра свалок, заброшенных предприятий и затонувших кораблей, что станет первым шагом проведения генеральной уборки.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МинприродыЭкологияМусор
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