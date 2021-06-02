Минприроды: для «генеральной экологической уборки» в России потребуется 1 трлн рублей

По его словам, до 2024 года будет выделено 17 миллиардов рублей на ликвидацию 500 скважин и подъем 79 затонувших судов. В целом на реализацию проекта потребуется 1 триллион рублей.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила о планах создания реестра свалок, заброшенных предприятий и затонувших кораблей, что станет первым шагом проведения генеральной уборки.

