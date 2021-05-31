Суд приостановил действие свинокомплекса из-за загрязнения рек в Иркутской области

Отмечается, что предприятие сбрасывало отходы производства вместе с талыми водами. В результате образовалась заболоченная местность, из которой берет начало река Мальтинка-2. Известно, что «Усольский свинокомплекс» располагал загрязняющие вещества на полях, которые не предназначены для этого.

Суд назначил наказание для предприятия в виде приостановления деятельности на 90 суток, пока организация не устранит нарушения. Постановление еще не вступило в силу. Ранее в апреле из-за загрязнения реки Мальтинка испортилась вода в городе Усолье-Сибирское. Жители жаловались на неприятный запах, при этом химического загрязнения эксперты не выявили.

