Минобрнауки: Всем иностранным студентам разрешили вернуться в российские вузы

В Миноборнауки заявили, что оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России разрешил въезд в страну всем иностранным студентам для продолжения учебы.

«Мы совместно с МИДом и Роспотребнадзором ходатайствовали перед Оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали», - сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков,