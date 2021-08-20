Минобрнауки: Всем иностранным студентам разрешили вернуться в российские вузы
В Миноборнауки заявили, что оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России разрешил въезд в страну всем иностранным студентам для продолжения учебы.
«Мы совместно с МИДом и Роспотребнадзором ходатайствовали перед Оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали», - сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков,
По его словам, практически все российские вузы начнут новый учебный год в традиционном формате.
Как отмечает «Интерфакс», ссылаясь на сообщение ведомства, правила приезда в Россию студентов из других стран уже разработаны и вскоре будут утверждены.
В конце июля стало известно, что Москва признана одним из самых привлекательных городов для студентов.
Российская столица разделила с Пекином 25-е место в рейтинге QS Quacquarelli Symonds Best Student Cities. Лидерами рейтинга являются Лондон, Мюнхен, Сеул и Токио.
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- Минобрнауки: Всем иностранным студентам разрешили вернуться в российские вузы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru