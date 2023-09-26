Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ЕГЭвузыМинобрнауки

Горячие новости

Все новости

партнеры