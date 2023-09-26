Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Женщина ранена при обстреле ВСУ белгородского села Минэкономразвития прогнозирует укрепление нацвалюты к июню 2024 года до 87,5 руб. за доллар До 125 выросло число погибших при взрыве бензохранилища в Карабахе Чрезвычайный класс пожарной опасности действует в 20 регионах РФ Свиньи оккупировали уральский город