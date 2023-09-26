«Бросают учебу!»: Депутат Лантратова поддержала бесплатный проезд для студентов

«Я поддерживаю инициативу. Неоднократно я выступала с инициативой о том, что стипендия для студентов должна быть не ниже прожиточного минимума. Пока законопроект о стипендиях, к сожалению, не получил поддержку в Госдуме. Поэтому мы считаем, что любые льготы, включая транспортные, будут существенной поддержкой для молодежи. Это будущее нашей страны. Я понимаю, что у нас не хватает бюджета на повышение стипендии. Поэтому льготы – это тоже обременение для бюджета и для перевозчиков, да, но нам не лучше от того, что студенты бросают учебу», - объяснила она.

По ее словам, студенты не могут нормально учиться, когда им не хватает денег. Любые льготы станут для молодежи серьезной поддержкой, добавила депутат.

«Многие студенты вынуждены зачастую бросать учебу, бросать занятие наукой, чтобы идти на работу и себя прокормить. Студенты, которые платят за учебу, у них вообще достаточно дорогое общежитие, например. Очень много вопросов. Они не могут нормально учиться, не у каждой семьи есть возможность обеспечить взрослого ребенка», - заключила она.

Российские вузы подняли стоимость обучения для первокурсников в среднем на 9%, если сравнивать с ценами прошлого года. Об этом ранее сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, передает «Радиоточка НСН».

