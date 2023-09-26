«Бросают учебу!»: Депутат Лантратова поддержала бесплатный проезд для студентов
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила в эфире НСН, что увеличить стипендию пока не получается, а студенты зачастую не могут себя прокормить.
Студенты зачастую бросают учебу и науку, так как идут работать, чтобы себя прокормить, заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с НСН. Поэтому, подчеркнула депутат, необходимо предоставлять молодежи больше льгот, включая транспортные.
Ранее депутат Сергей Леонов предложил включить студентов в список льготников, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Он отметил, что академическая стипендия составляет «смешные 1755 рублей», этого не хватает ни на проживание, ни на одежду или учебники. Лантратова поддержала инициативу и призвала не останавливаться только на таких мерах поддержки.
«Я поддерживаю инициативу. Неоднократно я выступала с инициативой о том, что стипендия для студентов должна быть не ниже прожиточного минимума. Пока законопроект о стипендиях, к сожалению, не получил поддержку в Госдуме. Поэтому мы считаем, что любые льготы, включая транспортные, будут существенной поддержкой для молодежи. Это будущее нашей страны. Я понимаю, что у нас не хватает бюджета на повышение стипендии. Поэтому льготы – это тоже обременение для бюджета и для перевозчиков, да, но нам не лучше от того, что студенты бросают учебу», - объяснила она.
По ее словам, студенты не могут нормально учиться, когда им не хватает денег. Любые льготы станут для молодежи серьезной поддержкой, добавила депутат.
«Многие студенты вынуждены зачастую бросать учебу, бросать занятие наукой, чтобы идти на работу и себя прокормить. Студенты, которые платят за учебу, у них вообще достаточно дорогое общежитие, например. Очень много вопросов. Они не могут нормально учиться, не у каждой семьи есть возможность обеспечить взрослого ребенка», - заключила она.
Российские вузы подняли стоимость обучения для первокурсников в среднем на 9%, если сравнивать с ценами прошлого года. Об этом ранее сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, передает «Радиоточка НСН».
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