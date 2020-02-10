Минобрнауки РФ отменило указ об ограничении контактов с иностранцами
Вышедший в прошлом году приказ Минобрнауки, ужесточивший правила общения российских учёных с иностранцами, отменён. Об этом в понедельник, 10 февраля, объявил новый глава ведомства Валерий Фальков.
Министр подчеркнул заинтересованность в том, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки, передает ТАСС. Фальков напомнил, что рсосийские учёные участвуют во всех крупнейших международных проектах.
В то же время глава Минобрнауки напомнил, в отраслях и проектах, важных для беспечения национальной безопасности, сохраняется специальный порядок взаимодействия с иностранцами.
Приказ Минобрнауки с рекомендациями, касающимися взаимодействия российских учёных с иностранными коллегами, вызвал возмущение в научной среде. В ноябре 2019 года общее собрание РАН призвало министерство отменить документ. В Минобрнауки, которое тогда возглавлял Михаил Котюков, подчёркивали рекомендательный характер документа и ссылались на «общемировую практику», отмечало RT.
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