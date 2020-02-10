Минобрнауки РФ отменило указ об ограничении контактов с иностранцами

Министр подчеркнул заинтересованность в том, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки, передает ТАСС. Фальков напомнил, что рсосийские учёные участвуют во всех крупнейших международных проектах.

В то же время глава Минобрнауки напомнил, в отраслях и проектах, важных для беспечения национальной безопасности, сохраняется специальный порядок взаимодействия с иностранцами.

Приказ Минобрнауки с рекомендациями, касающимися взаимодействия российских учёных с иностранными коллегами, вызвал возмущение в научной среде. В ноябре 2019 года общее собрание РАН призвало министерство отменить документ. В Минобрнауки, которое тогда возглавлял Михаил Котюков, подчёркивали рекомендательный характер документа и ссылались на «общемировую практику», отмечало RT.

