Минобрнауки развивает сеть карбоновых полигонов по всей России

Выбросы парниковых газов бьют новые рекорды, в связи с этим Россия развивает сеть карбоновых полигонов, призванных помочь достичь углеродного нуля к 2060 году.

Карбоновые полигоны помогают удалять парниковые газы из воздуха.

Сейчас в России действует 15 карбоновых полигонов. К 2030 году планируется открыть 80 площадок. Первым был открыт полигон в Тюмени. Аграрные карбоновые полигоны для почвенных измерений и технологий долговременной фиксации атмосферного углекислого газа в почве работают в Чеченской республике и Татарстане.

В России также имеются карбоновые полигоны на море. Первый из них открылся в ноябре 2021 года в Калининградской области. Здесь занимаются оценкой углеродного баланса торфяника и его обводнением, а также изучают временную изменчивость потоков углерода, разрабатывают методики эмиссии и связывания парниковых газов, а также технологию получения биотоплива из водорослей и морского мусора. Другие морские полигоны развернуты в Краснодарском крае и в Сахалинской области, еще один откроется в Приморье в следующем году.

Географический охват карбоновых полигонов в России позволяет получать уникальные данные об окружающей среде и углеродном балансе из всех климатических зон России — от степей до аргктической тундры. Самый северный полигон работает в ЯНАО — «Семь Лиственниц», самый южный — «БиоКарбон» — в Новосибирской области, говорится на сайте Климатической платформы.

Кроме того, экологическая повестка открывает дополнительные возможности. В частности, есть перспектива развития международной торговли карбоновыми кредитами. К следующему году ЕС планирует ввести углеродный налог. Аналогичные меры неизбежны и на других рынках. В ближайшие годы торговля углеродными единицами станет глобальным феноменом, Россия стремится к лидерству в этой отрасли, все предпосылки для этого есть.



Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/mehanizmy-povysheniya-effektivnosti-i-adaptacii-nedvizhimosti-i-kommunalnogo-kompleksa-goroda









Партнерский материал



