Минобрнауки разрешило вузам продлить удаленку с 8 ноября

Минобрнауки разрешило российским вузам и научным организациям с 8 ноября продолжать обучение в дистанционном формате.

Соответствующий приказ опубликован во вторник на сайте ведомства.

«С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий», - говорится в документе.

В ведомстве отмечают, что промежуточная аттестация также может проводиться в дистанционном формате.

При этом в Минобрнауки подчеркнули, что при самоподготовке студентов необходимо контролировать их успеваемость и сохранить качество образования.

