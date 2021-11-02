Минобрнауки разрешило вузам продлить удаленку с 8 ноября
Минобрнауки разрешило российским вузам и научным организациям с 8 ноября продолжать обучение в дистанционном формате.
Соответствующий приказ опубликован во вторник на сайте ведомства.
«С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий», - говорится в документе.
В ведомстве отмечают, что промежуточная аттестация также может проводиться в дистанционном формате.
При этом в Минобрнауки подчеркнули, что при самоподготовке студентов необходимо контролировать их успеваемость и сохранить качество образования.
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