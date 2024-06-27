Минобрнауки предложило ввести стипендию в размере МРОТ для студентов-родителей
Минобрнауки РФ предложило ввести ежемесячную стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах матерей и отцов дошкольников, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
Выплату студентам-родителям предлагается включить в нацпроект "Семья" (стартует в январе 2025 года), инициатива направлена в Минтруд России.
В целом Минобрнауки работает над улучшением системы стипендий, планируя поэтапное увеличение академических стипендий до уровня прожиточного минимума к 2030 году.
По данным на 2023 год, студенты вузов получали в среднем 3608 рублей академической стипендии и 4021 рубль социальной стипендии. Материальная поддержка. Материальная поддержка составляла 7494 рубля. Уточняется, что студент имеет право получать все эти виды выплат одновременно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru