Минобрнауки предложило учредить стипендии имени Жириновского

В документе предложено создать стипендии для студентов, обучающихся по аккредитованным программам высшего образования в области востоковедения и государственного управления, а также для аспирантов, занимающихся подготовкой научных и научно-педагогических кадров в сфере государственного управления.

Стипендии будут выплачиваться с 1 сентября 2025 года. Студентам планируется назначить 10 стипендий по 15 000 рублей в месяц, а аспирантам — 10 стипендий по 20 000 рублей в месяц, передает «Радиоточка НСН».

