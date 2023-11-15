Минобрнауки предложило снизить стоимость экзаменов для иностранцев до 1000 рублей
Стоимость экзаменов для иностранцев на получение вида на жительство в России, а также разрешения на временное проживание, работу или патента, предложили снизить до одной тысячи рублей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минобрнауки.
В случае утверждения проекта нововведения будут действовать с 1 сентября 2024 года и до 1 августа 2027 года.
В настоящее время иностранцы платят 5900 рублей за экзамен на получение разрешения на временное проживание или ВНЖ в России. Оформление разрешения на работу или патента обходится в 3800 рублей.
Только 20% мигрантов, приехавших в Россию, имеют трудовой патент (разрешение на работу для иностранцев). Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru