Минобрнауки предложило отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз

Минобрнауки предложило дать возможность вузам зачислять абитуриентов на основании электронного подтвреждения на портале «Госуслуги» или в государственных информационных системах. Меру предложено ввести со следующего учебного года.

«Это облегчит поступление в иногородние университеты и снизит физическую нагрузку на вузы», - полагает ведомство.

В эфире телеканала «Россия-24» министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в 2023 году вузы подняли стоимость обучения для первокурсников на 9%, отмечает «Радиоточка НСН».

