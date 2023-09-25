Минобрнауки предложило отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз
Министерство науки и высшего образования России предложило отказаться от необходимости предоставлять бумажные оригиналы документов при зачислении в вузы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Минобрнауки предложило дать возможность вузам зачислять абитуриентов на основании электронного подтвреждения на портале «Госуслуги» или в государственных информационных системах. Меру предложено ввести со следующего учебного года.
«Это облегчит поступление в иногородние университеты и снизит физическую нагрузку на вузы», - полагает ведомство.
В эфире телеканала «Россия-24» министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в 2023 году вузы подняли стоимость обучения для первокурсников на 9%, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru