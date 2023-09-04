До 8,5 тысяч участников СВО и их детей зачислены в вузы по квоте
Около 8500 участников специальной военной операции или их дети зачислены в высшие учебные заведения России согласно обособленной специальной квоты. Такую цифру назвал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина.
Как уточнил вице-премьер, некоторые вузы решили организовать приём таких категорий абитуриентов сверх утверждённой квоты за счёт собственных средств. Рванее ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий сообщил о зачислении в МГУ 115 участников СВО и их детей.
Как напоминает RT, Минобрнауки утвердило право участников спецоперации и их детей переводиться с платного обучения на бесплатное в колледжах и вузах с 1 сентября нынешнего года.
В вузы Санкт-Петербурга по данной квоте зачислены 800 абитуриентов. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по каждому направлению для них выделено до 10% мест.
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