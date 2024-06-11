Минобрнауки одобрило учреждение в России Дня биотехнолога

По словам автора инициативы, биотехнологи создают новые траектории развития сельского хозяйства, медицины, фармацевтики и других видов промышленности.

«В биотехнологическом сообществе утвердилась неформальная дата — 18 октября, которая не зафиксирована ни одним нормативным актом или официальным справочником. Официальный День биотехнолога в России позволит напомнить государству и обществу о важности профессии», — пояснил Чернышов.

Ранее в Госдуме предложили ввести профстандарт «Нутрициолог». С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он также предлагает ввести обязательную сертификацию таких специалистов по питанию, напоминает «Радиоточка НСН».

