Минобрнауки одобрило учреждение в России Дня биотехнолога
Министерство науки и высшего образования РФ поддержало предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова об учреждении Дня биотехнолога в России, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на письменный ответ ведомства.
По словам автора инициативы, биотехнологи создают новые траектории развития сельского хозяйства, медицины, фармацевтики и других видов промышленности.
«В биотехнологическом сообществе утвердилась неформальная дата — 18 октября, которая не зафиксирована ни одним нормативным актом или официальным справочником. Официальный День биотехнолога в России позволит напомнить государству и обществу о важности профессии», — пояснил Чернышов.
Ранее в Госдуме предложили ввести профстандарт «Нутрициолог». С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он также предлагает ввести обязательную сертификацию таких специалистов по питанию, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru