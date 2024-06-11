Минобрнауки одобрило учреждение в России Дня биотехнолога

Министерство науки и высшего образования РФ поддержало предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова об учреждении Дня биотехнолога в России, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на письменный ответ ведомства.

Мишустин призвал добиваться технологического суверенитета России

По словам автора инициативы, биотехнологи создают новые траектории развития сельского хозяйства, медицины, фармацевтики и других видов промышленности.

«В биотехнологическом сообществе утвердилась неформальная дата — 18 октября, которая не зафиксирована ни одним нормативным актом или официальным справочником. Официальный День биотехнолога в России позволит напомнить государству и обществу о важности профессии», — пояснил Чернышов.

Ранее в Госдуме предложили ввести профстандарт «Нутрициолог». С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он также предлагает ввести обязательную сертификацию таких специалистов по питанию, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаукаПраздник

Горячие новости

Все новости

партнеры