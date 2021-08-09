Минобрнауки не поддержало принудительную вакцинацию студентов
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации проведёт дополнительные обсуждения рекомендаций о вакцинации студентов от коронавируса, которые были направлены ранее ректорам вузов. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
В Минобрнауки особо подчеркнули, что данные рекомендации не означают принудительную вакцинацию учащихся. В ведомстве отметили в связи с этим, что некоторые пункты рекомендаций неоднозначно трактуются, в том числе, в средствах массовой информации.
Дополнительные обсуждения будут проведены с привлечением студентов, преподавателей, ректоров высших учебных заведений и экспертов. По итогам дискуссии будут выработаны финальные исчерпывающие пояснения.
В министерстве также заявили о недопустимости какие-либо ограничений в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия COVID-прививок у обучающихся.
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