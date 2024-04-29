Минобрнауки начало проверку в Российско-таджикском университете в Душанбе

Ведется проверка деятельности вуза за период с 1 января 2022 года по май 2024-го, уточнили в министерстве. Ведомство утверждает, что мероприятия являются плановыми.

Минобрнауки проверит правомерность использования средств, выделенных из бюджета России. Также планируется рассмотреть эффективность распоряжения имуществом, переданным РФ или приобретенным вузом.

На этой неделе МИД Таджикистана заявил о массовых отказах жителям страны во въезде в Россию. 29 апреля ведомство вручило послу РФ ноту в связи с якобы нарушением прав граждан республики, сообщает «Радиоточка НСН».

