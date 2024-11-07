Минобрнауки: Более 15 тысяч бюджетных мест выделено для бойцов СВО и их семей

Более 15 тысяч бюджетных мест в высших учебных заведениях выделено участникам специальной военной операции и членам их семей. Такую статистику привел министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

По его словам, действует общее правило: 10% от общего количества бюджетных мест — это квота для данных категорий граждан. Глава ведомства также отметил в эфире телеканала «Россия 24», что бюджетные места в вузах страны заполнены практически на 100%. Всего выделено чуть более 596 тысяч.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Фальков особо отметил, что все случаи, когда бюджетные места в вузе оказались не заполнены, в министерстве разбирают отдельно.

